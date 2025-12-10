Teatro | al Coccia arriva Biancaneve in Tour la nuova opera per tutta la famiglia
Al Teatro Coccia di Novara torna la magia delle fiabe con
Secondo titolo della rassegna "Chi ha paura del Melodramma?" per la Stagione 2025 del Teatro Coccia di Novara. Ormai consolidata dopo i successi delle passate stagioni, arriva una nuova produzione del teatro novarese, affidata a un team creativo di giovani, ma anche di ritorni importanti.Domenica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. . La musica di ? La racconta il suo compositore Lorenzo Sorgi. Qui le atmosfere in cui verremo immersi al Teatro Coccia! Per informazioni e bigli - facebook.com Vai su Facebook
Teatro: al Coccia arriva "Biancaneve in Tour", la nuova opera per tutta la famiglia - Ormai consolidata dopo i successi delle passate stagioni, arriva una nuova produzione del ... Come scrive novaratoday.it
