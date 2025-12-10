Tavullia Valfoglia ha risolto i guai Con mister Cicerchia solo vittorie

La quattordicesima giornata di campionato si è conclusa senza modifiche nella classifica generale, confermando la buona forma di Tavullia Valfoglia e il successo di mister Cicerchia. Il match tra Lunano e Fano si è invece risolto senza vincitori, rafforzando le certezze delle squadre già in testa. Ecco un riepilogo degli eventi più significativi di questa giornata.

Nulla di fatto nel super match tra il Lunano e il Fano e tante conferme. La quattordicesima giornata non ha portato cambiamenti nella classifica generale. Al comando c'è sempre il Lunano con 6 punti in più dei granata, consolida la terza piazza (a 8 punti dalla capolista) la Nuova Real Metauro Nei quartieri bassi arriva la conferma da parte del Tavullia Valfoglia di aver cambiato rotta sotto l'egida del nuovo trainer Cicerchia (tre partite e tre vittorie). Seconda vittoria consecutiva del San Costanzo. La sconfitta casalinga contro la Pergolese è costata la panchina al mister del Vismara Fulgini, al suo posto dall'altro ieri c'è Paolo Cangini.

Tavullia Valfoglia s’impone su un’ottima e vivace Pergolese

