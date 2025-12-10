Tatiana Tramacere si scusa | scappata perché temeva di essere malata
Tatiana Tramacere ha rilasciato un’intervista al programma Chi l’ha visto? e si è scusata per l’ allontanamento volontario. In un’anticipazione della puntata che andrà in onda il 10 dicembre sera, la 27enne ha quindi chiesto scusa «a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». La ragazza sarebbe andata via di casa per la paura di una diagnosi di una malattia. Nei giorni successivi alla scomparsa, infatti, avrebbe dovuto sottoporsi a un esame medico. Come riportato dal Corriere della Sera, Tramacere non avrebbe guardato la televisione per i primi due giorni di isolamento e non si sarebbe resa conto delle ricerche. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Tatiana Tramacere: «Non ho agito con lucidità, ma non è stata una bravata. Dragos mi ha ospitato, voleva aiutarmi» - Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli ...
