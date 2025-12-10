Tatiana Tramacere si scusa | scappata perché temeva di essere malata

Tatiana Tramacere ha rilasciato un’intervista al programma Chi l’ha visto? e si è scusata per l’ allontanamento volontario. In un’anticipazione della puntata che andrà in onda il 10 dicembre sera, la 27enne ha quindi chiesto scusa «a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». La ragazza sarebbe andata via di casa per la paura di una diagnosi di una malattia. Nei giorni successivi alla scomparsa, infatti, avrebbe dovuto sottoporsi a un esame medico. Come riportato dal Corriere della Sera, Tramacere non avrebbe guardato la televisione per i primi due giorni di isolamento e non si sarebbe resa conto delle ricerche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

