Tatiana Tramacere rompe il silenzio | la lettera che spiega davvero perché è sparita

Durante la puntata di Chi l’ha visto?, è stata condivisa una lettera di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa a Nardò e ritrovata nella casa di un amico. L’intervento ha fornito chiarimenti sulle ragioni della sua sparizione, offrendo una prospettiva più approfondita sulla vicenda.

Durante la puntata di Chi l'ha visto? andata in onda questa sera è stata condivisa una lettera di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa a Nardò e poi ritrovata in casa di un suo amico, Dragos Ioan Gheormescu. Attorno al caso di Tatiana si è scatenato un dibattito mediatico inarrestabile, soprattutto perché quello della ragazza è stato un allontamento volontario, non giustificato da una situazione di pericolo, e per ritrovarla sono state impiegate delle risorse. Tramacere ha spiegato che si era allontanata per trovare un po' di pace da un malessere interiore che vive da circa due anni.

Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Da anni affronto una battaglia, quando si avvicina una visita scappo” - Dopo il suo ritrovamento Tatiana Tramacere rompe il silenzio: "Non è stata una bravata ma un gesto nato da una battaglia interiore con qualcosa che ... Riporta fanpage.it

Tatiana: non avevo previsto nulla, se ho paura scappo - Lo ha detto Tatiana Tramacere al programma tv Chi l'ha visto, ragazza scomparsa lo scorso 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo a casa di un amico, Dragos, dove si era nas ... msn.com scrive

“Chiedo scusa a tutti”. #Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo la finta sparizione da #Nardò. La 27enne da decine di migliaia di follower intanto ha chiuso tutti i suoi profili social. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su X

Nardò. Questa sera Tatiana Tramacere racconta i suoi undici giorni di isolamento volontario a "Chi l'ha visto?". Un brano dell'intervista nel nostro telegiornale, in onda su Rai3 alle 19,35 - facebook.com Vai su Facebook