Tatiana Tramacere rompe il silenzio | la lettera che spiega davvero perché è sparita

Cinemaserietv.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Chi l’ha visto?, è stata condivisa una lettera di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa a Nardò e ritrovata nella casa di un amico. L’intervento ha fornito chiarimenti sulle ragioni della sua sparizione, offrendo una prospettiva più approfondita sulla vicenda.

Durante la puntata di Chi l’ha visto? andata in onda questa sera è stata condivisa una lettera di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa a Nardò e poi ritrovata in casa di un suo amico, Dragos Ioan Gheormescu. Attorno al caso di Tatiana si è scatenato un dibattito mediatico inarrestabile, soprattutto perché quello della ragazza è stato un allontamento volontario, non giustificato da una situazione di pericolo, e per ritrovarla sono state impiegate delle risorse. Tramacere ha spiegato che si era allontanata per trovare un po’ di pace da un malessere interiore che vive da circa due anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

tatiana tramacere rompe il silenzio la lettera che spiega davvero perch233 232 sparita

© Cinemaserietv.it - Tatiana Tramacere rompe il silenzio: la lettera che spiega davvero perché è sparita

tatiana tramacere rompe silenzioTatiana Tramacere rompe il silenzio: “Da anni affronto una battaglia, quando si avvicina una visita scappo” - Dopo il suo ritrovamento Tatiana Tramacere rompe il silenzio: "Non è stata una bravata ma un gesto nato da una battaglia interiore con qualcosa che ... Riporta fanpage.it

tatiana tramacere rompe silenzioTatiana: non avevo previsto nulla, se ho paura scappo - Lo ha detto Tatiana Tramacere al programma tv Chi l'ha visto, ragazza scomparsa lo scorso 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo a casa di un amico, Dragos, dove si era nas ... msn.com scrive