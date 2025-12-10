Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo il ritrovamento | Chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò E chiude i profili social
Dopo settimane di silenzio, Tatiana Tramacere rompe il suo riserbo, chiedendo scusa alla famiglia e alla comunità di Nardò. In un gesto di chiarimento, chiude i profili social, affrontando le polemiche e i commenti velenosi che hanno caratterizzato questo periodo. La sua dichiarazione segna un momento di svolta in una vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso.
Dopo giorni di polemiche, commenti velenosi e interrogativi rimasti senza risposta, Tatiana Tramacere prova per la prima volta a parlare pubblicamente. Lo fa attraverso un messaggio affidato a Chi l’ha visto?, che questa sera manderà in onda l’intervista integrale alla giovane di Nardò: « Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò ». Una frase breve, pubblicata sui social del programma, ma sufficiente ad accendere di nuovo i riflettori su una vicenda che ha scatenato numerose polemiche. La scomparsa e il ritrovamento. Tatiana era scomparsa il 24 novembre. 🔗 Leggi su Open.online
Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X
Tatiana Tramacere, il padre rompe il silenzio: "Smagrita, non si reggeva in piedi" - Un allontanamento ancora da decifrare tra indagini in chiusura e dubbi familiari: gli ultimi sviluppi sul caso di Tatiana Tramacere. Secondo notizie.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it