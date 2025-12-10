Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo il ritrovamento | Chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò E chiude i profili social

Dopo settimane di silenzio, Tatiana Tramacere rompe il suo riserbo, chiedendo scusa alla famiglia e alla comunità di Nardò. In un gesto di chiarimento, chiude i profili social, affrontando le polemiche e i commenti velenosi che hanno caratterizzato questo periodo. La sua dichiarazione segna un momento di svolta in una vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Dopo giorni di polemiche, commenti velenosi e interrogativi rimasti senza risposta, Tatiana Tramacere prova per la prima volta a parlare pubblicamente. Lo fa attraverso un messaggio affidato a Chi l’ha visto?, che questa sera manderà in onda l’intervista integrale alla giovane di Nardò: « Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò ». Una frase breve, pubblicata sui social del programma, ma sufficiente ad accendere di nuovo i riflettori su una vicenda che ha scatenato numerose polemiche. La scomparsa e il ritrovamento. Tatiana era scomparsa il 24 novembre. 🔗 Leggi su Open.online

Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X

Tatiana Tramacere, il padre rompe il silenzio: "Smagrita, non si reggeva in piedi" - Un allontanamento ancora da decifrare tra indagini in chiusura e dubbi familiari: gli ultimi sviluppi sul caso di Tatiana Tramacere. Secondo notizie.it