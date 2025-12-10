Tatiana Tramacere rompe il silenzio | Da anni affronto una battaglia quando si avvicina una visita scappo
Tatiana Tramacere condivide il suo percorso di lotta interiore e le difficoltà che ha affrontato negli anni. Dopo essere stata trovata, decide di rompere il silenzio e parlare delle sue emozioni e dei motivi dietro ai suoi comportamenti, rivelando una battaglia personale che l’ha portata a scappare prima delle visite.
Dopo il suo ritrovamento Tatiana Tramacere rompe il silenzio: "Non è stata una bravata ma un gesto nato da una battaglia interiore con qualcosa che non riesco a nominare". La 27enne residente a Nardò era scomparsa il 24 novembre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tatiana: non avevo previsto nulla, se ho paura scappo - Lo ha detto Tatiana Tramacere al programma tv Chi l'ha visto, ragazza scomparsa lo scorso 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo a casa di un amico, Dragos, dove si era nas ... Secondo rainews.it
Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine e ai cittadini” - “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Segnala corrieresalentino.it
“Chiedo scusa a tutti”. #Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo la finta sparizione da #Nardò. La 27enne da decine di migliaia di follower intanto ha chiuso tutti i suoi profili social. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su X
Nardò. Questa sera Tatiana Tramacere racconta i suoi undici giorni di isolamento volontario a "Chi l'ha visto?". Un brano dell'intervista nel nostro telegiornale, in onda su Rai3 alle 19,35 - facebook.com Vai su Facebook
