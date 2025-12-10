Tatiana Tramacere parla a Chi l’ha visto? | Chiedo scusa a tutti E chiude i social

Dopo giorni di polemiche e silenzio, Tatiana Tramacere interviene a Chi l’ha visto?, chiedendo scusa e annunciando la chiusura dei social. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, segnato dalle critiche, tra cui quelle della criminologa Roberta Bruzzone.

Dopo giorni di polemiche, critiche feroci, come quelle della criminologa Roberta Bruzzone, e un silenzio assordante, Tatiana Tramacere ha deciso di parlare. La 27enne di Nardò, protagonista di una vicenda che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per undici giorni, ha affidato le sue prime parole pubbliche alla trasmissione Chi l’ha visto?, che manderà in onda l’intervista integrale nella puntata di questa sera, 10 dicembre. “ Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò “. Una frase breve ma significativa, che rappresenta il primo tentativo della giovane di fare i conti con le conseguenze del suo allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

