Tatiana Tramacere | Non ho agito con lucidità ma non è stata una bravata Dragos mi ha ospitato voleva aiutarmi

Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata dopo 11 giorni nella casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu. La ragazza ha ammesso di aver agito senza lucidità, sottolineando che Dragos voleva aiutarla e non si trattava di una bravata. La vicenda ha attirato l’attenzione dopo i numerosi appelli di ricerca.

Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli della. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere: «Non ho agito con lucidità, ma non è stata una bravata. Dragos mi ha ospitato, voleva aiutarmi»

Tatiana Tramacere: «Non ho agito con lucidità, ma non è stata una bravata. Dragos mi ha ospitato, voleva aiutarmi» - Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli ... leggo.it scrive

Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto?/ La 27enne per la prima volta allo scoperto: “Chiedo scusa a tutti” - A Chi l'ha visto si farà il punto sul caso di Tatiana Tramacere, la giovane ragazza sparita per giorni da Nardò: ecco tutte le anticipazioni ... Scrive ilsussidiario.net

La vicenda di Tatiana Tramacere, che dopo la finta scomparsa ha chiuso i profili social a seguito degli insulti ricevuti online - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X