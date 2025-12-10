Tatiana Tramacere | Non ero lucida scomparire non è stata una bravata è una battaglia interiore che dura da due anni

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre, ha vissuto per 11 giorni nascosta vicino a casa senza essere trovata. La ragazza ha confidato di aver attraversato una difficile battaglia interiore, sottolineando che la sua sparizione non è stata una bravata, ma il risultato di un lungo percorso personale.

