Tatiana Tramacere in tv la lettera e le lacrime | Una guerra silenziosa dentro di me ecco perché sono fuggita – Il video

Tatiana Tramacere condivide il suo racconto a sei giorni dal ritrovamento, rivelando una battaglia interiore e il motivo della sua fuga. Dopo essere stata trovata sana e salva nella casa di Dragos-Ioan Gheormescu, l'artista apre il suo cuore, tra emozioni e lacrime, in un colloquio che svela dettagli inediti sulla sua esperienza.

Tatiana Tramacere rompe il silenzio a sei giorni dal suo ritrovamento, incolume, nella casa di Dragos-Ioan Gheormescu, l’amico 30enne da cui si era rifugiata per 10 giorni. Senza però dire niente a nessuno, tanto che la famiglia prima, il paese di Nardò poi, infine l’Italia intera temeva il peggio per lei. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda, la 27enne ha accettato di rispondere alle domande dell’inviata di Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che ha seguito da vicino il suo caso e dato l’ allarme nazionale. E per la prima volta Tatiana spiega – almeno in parte – cosa l’abbia spinta ad allontanarsi da tutto e tutti e rinchiudersi in quel «nido» dell’amico. 🔗 Leggi su Open.online

