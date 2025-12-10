Tatiana Tramacere | Ho chiuso i social Solo perché scrivo frasi di poesie pensate che voglio diventare famosa?

Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata dopo 11 giorni nella casa di un amico, ha recentemente affrontato le polemiche sui social network, spiegando di averli chiusi non per desiderio di fama, ma per motivi personali. La sua vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nell’opinione pubblica.

Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli della.

Tatiana: "Non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere dalla fragilità" - Dopo aver chiuso tutti i profili social a causa delle polemiche, la 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre e ritrovata sana e salva dopo 11 giorni, parla a 'Chi l'ha visto'.

Tatiana Tramacere: «Non ho agito con lucidità, ma non è stata una bravata. Dragos mi ha ospitato, voleva aiutarmi» - Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli ...

"Chiedo scusa a tutti". #Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo la finta sparizione da #Nardò. La 27enne da decine di migliaia di follower intanto ha chiuso tutti i suoi profili social. #Tg1 Leonardo Zellino

Nardò. Questa sera Tatiana Tramacere racconta i suoi undici giorni di isolamento volontario a "Chi l'ha visto?". Un brano dell'intervista nel nostro telegiornale, in onda su Rai3 alle 19,35