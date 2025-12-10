Tatiana Tramacere | Dragos mi ha aiutata mi scuso con Nardò e agenti

Tatiana Tramacere racconta la sua esperienza, ringraziando Dragos per l'aiuto e l'assistenza ricevuta. La partecipante si scusa con Nardò e gli agenti coinvolti, sperando in un'uscita da questa complicata situazione. Un resoconto che mette in luce il percorso di supporto e le speranze di risoluzione.

(Adnkronos) – “Mi auguro di uscire da questo casino, spero. Dragos mi ha ospitata, mi ha dato una mano, mi ha accolta. Non si può dire che mi ha tenuta. Tutto qui. Vorrei comunque chiedere scusa a tutti, alla città di Nardò, alle forze dell’ordine, ai giornalisti”. Così Tatiana Tramacere, la 27enne studentessa di Nardò, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere: “Dragos mi ha aiutata, mi scuso con Nardò e agenti”

Tatiana Tramacere: "Dragos mi ha aiutata, mi scuso con Nardò e agenti" - La parole della 27enne scomparsa il 24 novembre scorso e trovata viva giovedì sera a 'Chi l'ha visto? adnkronos.com scrive

Tatiana Tramacere: «Non ho agito con lucidità, ma non è stata una bravata. Dragos mi ha ospitato, voleva aiutarmi» - Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di casa del suo amico Dragos Ioan Ghoermescu, dopo diversi giorni di appelli ... Secondo ilmattino.it

“Chiedo scusa a tutti”. #Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo la finta sparizione da #Nardò. La 27enne da decine di migliaia di follower intanto ha chiuso tutti i suoi profili social. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su X

Nardò. Questa sera Tatiana Tramacere racconta i suoi undici giorni di isolamento volontario a "Chi l'ha visto?". Un brano dell'intervista nel nostro telegiornale, in onda su Rai3 alle 19,35 - facebook.com Vai su Facebook