Tatiana Tramacere chiude i profili social | Inondata di odio
Tatiana Tramacere ha deciso di chiudere i propri profili social, spiegando di essere stata travolta da un'ondata di odio. La sua uscita dai social è avvenuta dopo aver scelto di allontanarsi volontariamente, lasciando emergere le difficoltà legate ai commenti negativi e alle reazioni online.
Dopo che si è scoperto che Tatiana Tramacere si era allontanata volontariamente, è stata inondata da molto odio sui social. Così la giovane ha deciso di chiudere i suoi profili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La famiglia e Tatiana Tramacere, la ragazza di Nardò scomparsa il 24 novembre sorso e poi ritrovata dopo 11 giorni nascosta in casa di un amico, tramite il loro avvocato Tommaso Valente chiariscono che “non ci sarà alcuna denuncia” nei confronti di Dragos - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X
Tatiana chiude i social, ma le critiche non si fermano: ancora commenti su Facebook - Tatiana Tramacere chiude i social dopo le critiche per la sua fuga, mentre proseguono gli accertamenti sul caso. Come scrive trmtv.it
