Tatiana Tramacere chiude i profili social | Inondata di odio

Tatiana Tramacere ha deciso di chiudere i propri profili social, spiegando di essere stata travolta da un'ondata di odio. La sua uscita dai social è avvenuta dopo aver scelto di allontanarsi volontariamente, lasciando emergere le difficoltà legate ai commenti negativi e alle reazioni online.

Dopo che si è scoperto che Tatiana Tramacere si era allontanata volontariamente, è stata inondata da molto odio sui social. Così la giovane ha deciso di chiudere i suoi profili.

La famiglia e Tatiana Tramacere, la ragazza di Nardò scomparsa il 24 novembre sorso e poi ritrovata dopo 11 giorni nascosta in casa di un amico, tramite il loro avvocato Tommaso Valente chiariscono che "non ci sarà alcuna denuncia" nei confronti di Dragos

Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta»

Tatiana chiude i social, ma le critiche non si fermano: ancora commenti su Facebook - Tatiana Tramacere chiude i social dopo le critiche per la sua fuga, mentre proseguono gli accertamenti sul caso.