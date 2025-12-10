Tatiana Tramacere chiude i profili social | Inondata di odio

Tatiana Tramacere ha deciso di chiudere i propri profili social, spiegando di essere stata travolta da un'ondata di odio. La sua uscita dai social è avvenuta dopo aver scelto di allontanarsi volontariamente, lasciando emergere le difficoltà legate ai commenti negativi e alle reazioni online.

Tatiana chiude i social, ma le critiche non si fermano: ancora commenti su Facebook - Tatiana Tramacere chiude i social dopo le critiche per la sua fuga, mentre proseguono gli accertamenti sul caso.