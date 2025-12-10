Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti Stasera a Chi l’ha visto | Scusatemi tutti
Tatiana Tramacere, la giovane scomparsa e ritrovata a Lecco, ha deciso di chiudere i profili social a causa degli insulti ricevuti. La sua storia sarà al centro di un'intervista a “Chi l’ha visto?”, in onda questa sera, dove Tatiana si scuserà con il pubblico. La trasmissione ha condiviso aggiornamenti su Instagram, approfondendo il caso e la sua risoluzione.
La trasmissione 'Chi l’Ha Visto?' ha pubblicato su Instagram un post relativo all'intervista alla 27enne leccese, scomparsa e ritrovata dopo undici giorni a casa di un amico, che andrà in onda stasera. Intanto Tatiana Tramacere chiude i profili social a causa degli insulti ricevuti online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos"
Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta»
Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti. Stasera a Chi L'Ha Visto: "Scusatemi tutti" - La 27enne leccese, scomparsa e ritrovata dopo undici giorni a casa di un amico, stasera sarà intervistata alla trasmissione 'Chi l'ha visto?
