Tatiana Tramacere | Chiedo scusa a tutti famiglia forze dell' ordine cittadini
Il caso di Tatiana Tramacere, coinvolta in una vicenda che ha suscitato grande attenzione, ha portato l'interessata a rivolgere un messaggio di scuse pubbliche. Con parole sincere, Tatiana si rivolge alla famiglia, alle forze dell'ordine e ai cittadini di Nardò, in un momento di riflessione e confronto pubblico.
Il caso di Tatiana Tramacere continua a far discutere. " Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò". Sono le parole che la 27enne di Nardò ha affidato alla trasmissione Chi l'ha visto? che questa sera manderà in onda l'intervista integrale alla ragazza. La frase è pubblicata sul profilo Facebook del programma. La scomparsa di Tatiana. Tatiana era scomparsa il 24 novembre e poi è stata ritrovata 11 giorni dopo poco distante da casa, nella mansarda del suo amico Dragos, dove si era nascosta. La sua decisione di sparire, inscenando la sua scomparsa tenendo in ansia la famiglia, ha scatenato dure critiche e polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tatiana Tramacere parla a "Chi l'ha visto?" e chiede scusa a tutti - Un messaggio affidato alla trasmissione “Chi l'ha visto”, in onda nella serata di mercoledì 10 dicembr ... Si legge su rainews.it
Parla Tatiana Tramacere: «Chiedo scusa ai miei, alle forze dell'ordine e a tutta Nardò» Vai su X
Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook
