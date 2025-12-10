Tatiana Tramacere a ‘Chi l’ha visto?’ | Chiedo scusa a tutti

Tatiana Tramacere, la giovane scomparsa da Nardò e ritrovata dopo 10 giorni, si è rivolta al pubblico durante una puntata di “Chi l’ha visto?”, chiedendo scusa a famiglia, forze dell’ordine e cittadini, alla vigilia di fare luce sulla vicenda.

Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Lo ha detto  Tatiana   Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (Lecce) lo scorso 24 novembre e ritrovata la sera del 4 dicembre a casa dell’amico Dragos Ioan Gheromescu, sentita dal programma tv “Chi l’ha visto?”. Questa sera nel corso del programma in onda su Rai3 sarà trasmessa l’intervista integrale alla ragazza.  La vicenda. Era sparita il 24 novembre, Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce. E’ stata ritrovata la sera del 4 dicembre nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu, 30 anni, nella cittadina del Salento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

