Tatiana Tramacere a ‘Chi l’ha visto?’ | Chiedo scusa a tutti
Tatiana Tramacere, la giovane scomparsa da Nardò e ritrovata dopo 10 giorni, si è rivolta al pubblico durante una puntata di “Chi l’ha visto?”, chiedendo scusa a famiglia, forze dell’ordine e cittadini, alla vigilia di fare luce sulla vicenda.
“ Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Lo ha detto Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (Lecce) lo scorso 24 novembre e ritrovata la sera del 4 dicembre a casa dell’amico Dragos Ioan Gheromescu, sentita dal programma tv “Chi l’ha visto?”. Questa sera nel corso del programma in onda su Rai3 sarà trasmessa l’intervista integrale alla ragazza. La vicenda. Era sparita il 24 novembre, Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce. E’ stata ritrovata la sera del 4 dicembre nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu, 30 anni, nella cittadina del Salento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it