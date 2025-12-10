Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto | ‘Chiedo scusa a tutti’ social chiusi e fascicolo ancora aperto

Tatiana Tramacere si confronta pubblicamente a Chi l’ha visto, rompendo il silenzio sulle vicende che la riguardano. Con una richiesta di scuse rivolta a familiari, forze dell’ordine e cittadini di Nardò, apre un nuovo capitolo sulla sua situazione, mentre il fascicolo rimane ancora aperto e i social sono stati temporaneamente chiusi.

Tatiana Tramacere rompe il silenzio a Chi l’ha visto. «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». Sono queste le prime parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l’ha visto? che ha anticipato una breve dichiarazione dell’intervista che andrà in onda nel corso della puntata del 10 dicembre. Undici giorni dopo una sparizione che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Puglia e buona parte d’Italia. Una frase secca, contrita, che però non chiarisce il perché di quell’allontanamento volontario e della scelta di non farsi trovare, pur sapendo che la sua scomparsa aveva generato una macchina investigativa enorme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it