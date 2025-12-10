Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto | ‘Chiedo scusa a tutti’ social chiusi e fascicolo ancora aperto

Notizieaudaci.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere si confronta pubblicamente a Chi l’ha visto, rompendo il silenzio sulle vicende che la riguardano. Con una richiesta di scuse rivolta a familiari, forze dell’ordine e cittadini di Nardò, apre un nuovo capitolo sulla sua situazione, mentre il fascicolo rimane ancora aperto e i social sono stati temporaneamente chiusi.

Tatiana Tramacere rompe il silenzio a Chi l’ha visto. «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». Sono queste le prime parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l’ha visto? che ha anticipato una breve dichiarazione dell’intervista che andrà in onda nel corso della puntata del 10 dicembre. Undici giorni dopo una sparizione che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Puglia e buona parte d’Italia. Una frase secca, contrita, che però non chiarisce il perché di quell’allontanamento volontario e della scelta di non farsi trovare, pur sapendo che la sua scomparsa aveva generato una macchina investigativa enorme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tatiana tramacere a chi l8217ha visto 8216chiedo scusa a tutti8217 social chiusi e fascicolo ancora aperto

© Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto

Chiedo scusa a tutti Tatiana sparita per 11 giorni finalmente ha parlato! Tutta la verità a Chi l’ha visto - Zazoom Social News

Chi l’ha Visto intervista Tatiana | Chiedo scusa a tutti - Zazoom Social News

tatiana tramacere l8217ha vistoChi l'ha visto, parla Tatiana Tramacere: "Chiedo scusa a tutti". La situazione di indagini e denunce - “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Secondo iltempo.it

tatiana tramacere l8217ha vistoTatiana Tramacere e non solo, ecco le anticipazioni di Chi l’ha visto - Il caso di Tatiana Tramacere creduta scomparsa per 11 giorni a Nardò tiene banco nella nuova puntata di Chi l'ha visto ... Si legge su dire.it