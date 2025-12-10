Tatiana si racconta a Chi l’ha visto? | cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni

Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni di Nardò, ha recentemente fatto parlare di sé per la sua scomparsa e il successivo ritrovamento. Durante un’intervista a “Chi l’ha visto?”, Tatiana ha raccontato dettagliatamente cosa è accaduto con Dragos in quei dieci giorni di assenza, offrendo chiarimenti sulla vicenda che ha coinvolto la sua persona.

News tv. Tatiana confessa, cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni – La recente scomparsa di Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni residente a Nardò, ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. La ragazza era sparita il 24 novembre, lasciando la comunità e la famiglia in uno stato di apprensione crescente. Le ricerche, estese anche oltre il territorio cittadino, hanno coinvolto volontari, forze dell'ordine e amici, mobilitati nel tentativo di rintracciarla. Tatiana confessa, cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni. Dopo undici giorni di assenza, Tatiana Tramacere è stata ritrovata nei pressi della propria abitazione, precisamente nella mansarda di un amico, Dragos Ioan Gheormescu.

A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 la storia di Tatiana - In scaletta anche i casi di Domenico Manzo e Liliana Resinovich. Secondo corrierenazionale.it

È provata Tatiana Tramacere, così racconta il fratello. Parla poco con la famiglia. "Quando è tornata a casa era smagrita e senza forze", avrebbe detto il papà. Un mistero cosa sia davvero successo e perché.