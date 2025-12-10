Tatiana parla stasera a Chi l’ha visto | la verità e le scuse alla famiglia e ai cittadini di Nardò

Stasera Tatiana Tramacere parlerà a “Chi l’ha visto” per raccontare la sua verità e chiedere scusa alla famiglia, alle forze dell’ordine e ai cittadini di Nardò. Dopo undici giorni di scomparsa, il suo intervento rappresenta un momento importante per chiarire quanto accaduto e restituire fiducia alla comunità neretina.

NARDO’ - “Chiedo scusa a tutti, alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”, è questo in sintesi il messaggio lanciato dalla 27enne, Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per undici giorni (che aveva tenuto col fiato sospeso non solo la comunità neretina e mobilitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La nuova puntata di #chilhavisto va in onda questa sera: si parla di #Tatiana, Domenico Manzo e #Liliana Resinovich. Vai su X

Tatiana Tramacere a 'Chi l'ha visto?': "Chiedo scusa a tutti" Parla la 27enne di Nardò scomparsa per 11 giorni - facebook.com Vai su Facebook