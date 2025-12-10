Tatiana esce dal silenzio e chiede scusa a tutti | Non ero lucida non è stata una bravata

Dopo sei giorni di silenzio, Tatiana Tramacere si presenta pubblicamente, chiedendo scusa e spiegando le sue azioni. Intervistata da Chi l’ha visto, la donna si rivolge al pubblico e alla famiglia, cercando di chiarire quanto accaduto e di mettere fine alle preoccupazioni suscitate dalla sua scomparsa.

Dopo sei giorni di silenzio Tatiana Tramacere sceglie le telecamere di Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai3 che aveva dato voce all'angoscia della sua famiglia preoccupata per la sua scomparsa, per ricomparire in pubblico e chiedere scusa a tutti e tentare di spiegare quello che ha fatto. La ragazza 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre scorso e mentre tutti la cercavano, i genitori, il fratello, gli amici e le forze dell'ordine, lei ha vissuto per 11 giorni a poche centinaia di metri da casa sua.

