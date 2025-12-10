Tatiana e la fuga dalla paura | Credevo di essere malata Poi il panico è diventato vergogna | non avevo la forza di tornare a casa

Tatiana Tramacere, studentessa di psicologia di Nardò, racconta la sua esperienza di fuga dalla paura e del panico che l’ha portata a sentirsi malata e vergognosa. Dopo giorni di silenzio, rompe il silenzio attraverso un messaggio alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. La sua testimonianza apre uno sguardo su un percorso di lotta interiore e ricerca di sollievo.

Roma – Dopo giorni di silenzio, Tatiana Tramacere, studentessa di psicologia di Nardò (Lecce), rompe il riserbo con un messaggio carico di scuse alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. A capo chino e con voce tremante per l'emozione, la ventisettenne di origine ucraina (adottata in tenera età da una famiglia salentina) chiede perdono «alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, ai giornalisti e a ogni cittadino di Nardò». Ritrovata il 4 dicembre in un appartamento a pochi passi da casa, Tatiana cerca di fare chiarezza sulla sua inspiegabile sparizione. «Ognuno nella sua vita affronta un periodo buio, un periodo di fragilità.

