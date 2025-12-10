Tassa sugli imbarchi Assoutenti | Consumatori relegati a spettatori passivi

L'articolo analizza la questione della tassa sugli imbarchi nel porto cittadino, evidenziando come i consumatori siano stati esclusi dal dibattito. Assoutenti denuncia un processo decisionale che li lascia in posizione passiva, senza alcuna possibilità di influenzare le scelte che incidono sui loro diritti e sulle tariffe applicate.

La discussione sulla tassa per l’imbarco dei passeggeri nel porto cittadino prosegue senza il coinvolgimento dei consumatori. Assoutenti Liguria denuncia di non essere stata convocata dall’amministrazione, nonostante un protocollo preveda il confronto con la consulta per i temi che riguardano gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

