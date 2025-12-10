Tassa sugli imbarchi Assoutenti | Consumatori relegati a spettatori passivi
L'articolo analizza la questione della tassa sugli imbarchi nel porto cittadino, evidenziando come i consumatori siano stati esclusi dal dibattito. Assoutenti denuncia un processo decisionale che li lascia in posizione passiva, senza alcuna possibilità di influenzare le scelte che incidono sui loro diritti e sulle tariffe applicate.
La discussione sulla tassa per l’imbarco dei passeggeri nel porto cittadino prosegue senza il coinvolgimento dei consumatori. Assoutenti Liguria denuncia di non essere stata convocata dall’amministrazione, nonostante un protocollo preveda il confronto con la consulta per i temi che riguardano gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Assoutenti, senza carta digitale Ryanair supplemento di 55 euro - Lo stop alle carte d'imbarco cartacee da parte di Ryanair "comporterà nuovi costi a carico dei viaggiatori". Come scrive notizie.tiscali.it
Comune, rispunta la tassa sugli imbarchi. Tre euro a passeggero, esclusi i residenti - Genova – Rispunta anche la tassa sugli imbarchi in porto nella manovra di bilancio al vaglio della giunta Salis. Riporta ilsecoloxix.it
Tassa sugli imbarchi, la lobby degli armatori contro Salis: a rischio la loro mega redditività di Andrea Moizo ----------------------------- Il rischio per le compagnie è che l’addizionale comunale venga scaricata su di loro: oggi paga la collettività ) È guerra aperta fra l - facebook.com Vai su Facebook
Nel biglietto aereo c’è una tassa nascosta che finanzia l’Inps. Nata per compensare i Comuni aeroportuali acustico, oggi l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco pagato direttamente dai passeggeri si è progressivamente trasformata in un prelievo generalis Vai su X
