Taranto | morta Annamaria Lastella presidente facente funzione della Corte d’appello fino a poco tempo fa Aveva 65 anni

È morta improvvisamente Annamaria Lastella, presidente facente funzione, fino al recente periodo, della Corte d'Appello di Taranto. La magistrata tarantina aveva 65 anni. Residente a Martina Franca ha accusato un malore a casa e non è andata a presiedere l'udienza in programma stamattina. La situazione è poi precipitata. Trasportata all'ospedale "Santissima Annunziata" la donna è deceduta nell'ospedale tarantino.

