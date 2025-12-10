Taranto | morta Annamaria Lastella presidente facente funzione della Corte d’appello fino a poco tempo fa Aveva 65 anni

È deceduta improvvisamente Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’appello di Taranto fino a poco tempo fa. Aveva 65 anni ed era una figura di rilievo nel sistema giudiziario locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità giudiziaria e per l’intera città di Taranto.

È morta improvvisamente Annamaria Lastella, presidente  facente funzione, fino al recente periodo, della Corte d’Appello di Taranto. La magistrata tarantina aveva 65 anni. Residente a Martina Franca ha accusato un malore a casa e non è andata a presiedere l’udienza in programma stamattina. La situazione è poi precipitata. Trasportata all’ospedale “Santissima Annunziata” la donna è deceduta nell’ospedale tarantino.     L'articolo Taranto: morta Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’appello fino a poco tempo fa Aveva 65 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

