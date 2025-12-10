Tamponamento tra mezzi pesanti muore un autotrasportatore
Un grave incidente sulla A21 tra Piacenza e Cremona ha causato la tragica perdita di un autotrasportatore. Il tamponamento tra due mezzi pesanti si è verificato al chilometro 186, all’altezza di Castelvetro, causando gravi conseguenze e la morte di uno dei conducenti. L’incidente ha provocato disagi al traffico e indagini sono in corso per chiarire la dinamica.
Un uomo ha perso la vita in seguito ad grave tamponamento tra due mezzi pesanti in A21 al chilometro 186, tra Piacenza e Cremona, all’altezza di Castelvetro, in corsia nord, in direzione Brescia. Immediati sono scattati i soccorsi, arrivati sul posto con i vigili del fuoco, l’auto infermieristica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Schianto frontale tra un furgone e un tir | muore un ragazzo di 23 anni - Zazoom Social News
Schianto devastante in A1 | camionista abruzzese perde la vita sul colpo - Zazoom Social News
Piacenza, incidente in autostrada A21: autotrasportatore muore nel tamponamento tra due camion - Il camionista 54enne è rimasto incastrato nella cabina di guida e si è reso necessario l’intervento dei pompieri ... Da corrieredibologna.corriere.it
Tamponamento tra mezzi pesanti sull'autostrada A4: un ferito. Traffico rallentato tra Latisana e Portogruaro - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, lungo l’autostrada A4 Torino–Trieste, in direzione Venezia, nel tratto a tre corsie compreso tra Latisana e ... Lo riporta ilgazzettino.it
Lo scontro nella prima mattinata è partito da un tamponamento al quale è seguito il coinvolgimento di altri due mezzi. Sul posto la Polizia locale di Rutigliano Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it