Tajani in India partner strategico reciproco dell’Italia dall’Imec alla cucina

Tajani in India evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e India, Paesi uniti da una crescente amicizia e collaborazione strategica. Dallo sviluppo tecnologico all’enogastronomia, le due nazioni consolidano la partnership su vari fronti, aprendo nuove opportunità di scambio e cooperazione internazionale.

“Italia e India sono Paesi legati da una crescente e solida amicizia, partner reciprocamente strategici. L’obiettivo è quello di avere più India in Italia e più Italia in India, anche attraverso il corridoio Imec che lega i nostri due Paesi attraverso Asia, Medio Oriente ed Africa. Con i nostri governi rafforzeremo l’impegno per arrivare alla pace in Ucraina e in Medio Oriente”, così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani saluta il suo incontro con il leader indiano, Narendra Modi. È la terza missione in India di Tajani in poco più di un anno, e conferma il salto di qualità che sta caratterizzando la relazione bilaterale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tajani in India, partner strategico reciproco dell’Italia dall’Imec alla cucina

