Tagliami i capelli gratis mi devi 15 euro poi lo accoltella | choc su viale Eritrea
Un episodio di violenza si è verificato su viale Eritrea a Roma, dove un giovane egiziano di 23 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda, avvenuta il 1 dicembre, ha visto un alterco sfociare in un’aggressione con arma da taglio, lasciando il protagonista in condizioni gravi.
Roma, 10 dicembre 2025- I carabinieri della stazione di Roma viale Eritrea hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 23enne egiziano, gravemente indiziato del tentato omicidio di un 23enne romano, avvenuto lo scorso 1 dicembre nei pressi di una barberia in viale Eritrea. Quel pomeriggio, verso le ore 18:30, transitando in strada, i carabinieri notarono il giovane riverso a terra, con diverse ferite da arma da taglio, e attivarono i soccorsi, con il personale del 118 che trasportò la vittima presso il Policlinico Umberto I. Il 23enne riportò 30 giorni di prognosi per 4 ferite lacerocontuse al torace e nella zona lombare, per fortuna non letali soltanto grazie alla sua opposizione che gli ha permesso di schivare un fendente al petto che lo ha però colpito all’altezza dell’ascella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
