Tagliami i capelli gratis mi devi 15 euro poi lo accoltella | choc su viale Eritrea

Un episodio di violenza si è verificato su viale Eritrea a Roma, dove un giovane egiziano di 23 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda, avvenuta il 1 dicembre, ha visto un alterco sfociare in un’aggressione con arma da taglio, lasciando il protagonista in condizioni gravi.

Roma, 10 dicembre 2025- I carabinieri della stazione di Roma viale Eritrea hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 23enne egiziano, gravemente indiziato del tentato omicidio di un 23enne romano, avvenuto lo scorso 1 dicembre nei pressi di una barberia in viale Eritrea. Quel pomeriggio, verso le ore 18:30, transitando in strada, i carabinieri notarono il giovane riverso a terra, con diverse ferite da arma da taglio, e attivarono i soccorsi, con il personale del 118 che trasportò la vittima presso il Policlinico Umberto I. Il 23enne riportò 30 giorni di prognosi per 4 ferite lacerocontuse al torace e nella zona lombare, per fortuna non letali soltanto grazie alla sua opposizione che gli ha permesso di schivare un fendente al petto che lo ha però colpito all’altezza dell’ascella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

"La vecchiaia arriva e non possiamo farci niente. Non ricordo chi ha detto: "Alla mia età, la malattia è questa." È una malattia di usura, ma non voglio essere pessimista. Ringrazio i miei genitori per avermi dato il senso dell'ironia, aiuta molto. Pensa ai capelli. M - facebook.com Vai su Facebook

"Christine CAPELLI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Tagliare i capelli asciutti: pro e contro del dry haircut - La tecnica professionale realizzata a secco permette di modellare la chioma in base alle sue caratteristiche e alle esigenze individuali Vuoi mettere alla prova il tuo parrucchiere per vedere se ... Lo riporta quotidiano.net