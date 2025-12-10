Szoboszlai sul rigore | Non ero molto convinto Avevo in mente solo questo 

Internews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Liverpool, Szoboszlai, commenta il rigore che ha trasformato nella partita di ieri sera. In un'intervista, ha condiviso le sue impressioni sulla decisione e sulla sua esecuzione, rivelando le emozioni e i pensieri che hanno accompagnato quell'istante decisivo.

Inter News 24 Il centrocampista del Liverpool Szoboszlai ha parlato del rigore di ieri sera, trasformato da lui stesso. Vediamo le sue dichiarazioni in merito. Dominiki Szoboszlai ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Liverpool dopo la vittoria dei Reds di ieri sull’Inter. LA VITTORIA – « È una bella sensazione, soprattutto in questi momenti. Abbiamo lottato come una squadra. Lottiamo fino alla fine e non ci arrendiamo mai. Alla fine il duro lavoro ha dato i suoi frutti ed è quello che abbiamo fatto, portando a casa i tre punti »  IL CALCIO DI RIGORE – «L ‘attesa prima del rigore? A dire il vero, abbiamo solo aspettato una decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com

szoboszlai sul rigore non ero molto convinto avevo in mente solo questo160

© Internews24.com - Szoboszlai sul rigore: «Non ero molto convinto. Avevo in mente solo questo» 

szoboszlai rigore ero moltoInter-Liverpool 0-1: Szoboszlai su rigore gela San Siro all’88’ - Seconda sconfitta consecutiva, nerazzurri fermi a 12 punti. Secondo lifestyleblog.it

szoboszlai rigore ero moltoInter-Liverpool 0-1, nerazzurri beffati da Szoboszlai - Capello: "Rigore scandaloso, una vergogna fischiarlo" - C'è stata simulazione non appena Bastoni ha mollato la maglia, si è tuffato e las ... Da affaritaliani.it