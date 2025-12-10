Svolta per il Trasimeno Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua

Il Lago Trasimeno si avvia a una svolta nella qualità delle sue acque con l’arrivo di un nuovo impianto di microfiltrazione potenziato. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare la situazione idrica del bacino, sostituendo la precedente struttura pilota e facilitando l’immissione del flusso dall’invaso di Montedoglio.

Un'importante e attesa svolta si concretizza per il Lago Trasimeno, da tempo in sofferenza idrica. Nelle scorse ore è giunto a Tuoro il nuovo impianto potenziato per la microfiltrazione delle acque, destinato a sostituire la struttura pilota e a segnare il passo decisivo verso l'immissione del flusso proveniente dall' invaso di Montedoglio. L'operazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato con l'accordo interregionale tra Umbria, Toscana e Autorità di Bacino, che dovrebbe rendere possibile il trasferimento annuale di circa 10 milioni di metri cubi d'acqua per ristabilire l' equilibrio idrico del bacino.

Cadavere nel lago Trasimeno, il giallo a una svolta

