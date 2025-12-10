Svolta al Torino esonerato il Ds Vagnati con effetto immediato | Cairo richiama Petrachi dopo 6 anni

Il Torino cambia rotta: il presidente Cairo ha deciso di esonerare il direttore sportivo Davide Vagnati con effetto immediato, riaccogliendo dopo sei anni l'ex dirigente Gianluca Petrachi. Un ribaltone che segna una svolta nella gestione della squadra, con l'obiettivo di rilanciare il club e affrontare le sfide della stagione in corso.

Clamoroso ribaltone in casa Torino: Cairo esonera con effetto immediato il Ds Davide Vagnati. Al suo posto torna Gianluca Petrachi che ha lasciato i granata nel 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

