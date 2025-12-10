Svolta a sinistra e centra il cordolo del tram incidente all' incrocio

Un altro incidente all’incrocio, questa volta con un'auto che centra il cordolo del tram durante una svolta a sinistra. La situazione si ripete frequentemente, sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla gestione dell’intersezione. Non sempre le cause sono attribuibili alla distrazione dei conducenti, evidenziando possibili criticità nella viabilità dell’area.

Ancora un'auto che finisce la sua corsa sul cordolo che delimita la linea tranviaria. Non è la prima volta che succede e non sempre la colpa è da dare alla distrazione dei conducenti. Le barriere di cemento poste a protezione dei binari in alcuni punti non sono perfettamente visibili, soprattutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it