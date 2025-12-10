Svaligiato il negozio ‘Floris’ Rubati profumi costosissimi | Ci viene voglia di andarcene

Il negozio ‘Floris’, rinomata profumeria di nicchia a conduzione familiare, è stato recentemente svaligiato, con ladri che hanno portato via profumi costosissimi. Le sorelle Ilena e Alma Chierici esprimono tutta la loro delusione e rabbia, rivivendo un episodio che mette a dura prova il loro storico punto vendita, apprezzato anche da figure di spicco come Romolo Valli.

"Ci viene voglia di chiudere e andarcene da qui.". C’è tutta l’amarezza e la rabbia nelle parole delle sorelle Ilena e Alma Chierici, tra le titolari della storico negozio a conduzione familiare ‘Floris’, profumeria di nicchia che fu anche apprezzata dal grande attore reggiano Romolo Valli. Nella notte fra ieri e lunedì – il locale di via Emilia san Pietro all’angolo con via don Andreoli (di fronte ce n’è un altro sempre della stessa insegna) è stato svaligiato dai ladri. Un colpo da migliaia di euro. "Erano in due, entrambi incappucciati – raccontano – Hanno preso un tombino per spaccare la vetrata d’ingresso ed entrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svaligiato il negozio ‘Floris’. Rubati profumi costosissimi: "Ci viene voglia di andarcene"

