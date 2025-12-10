Suv sfreccia a 200 all'ora davanti a un posto di blocco e si schianta dopo un folle inseguimento contro uno spartitraffico
Un inseguimento ad alta velocità si conclude con un incidente tra un SUV che sfreccia a 200 km/h e uno spartitraffico, coinvolgendo quattro persone, tra cui un minorenne cubano. Due agenti di polizia sono rimasti lievemente feriti durante il tentativo di bloccare il veicolo.
A bordo del mezzo si trovavano quattro persone, tra cui un 17enne di origini cubane. Durante la corsa sono rimasti lievemente feriti due poliziotti.
Suv sfreccia a 200 all'ora davanti a un posto di blocco e si schianta dopo un folle inseguimento contro uno spartitraffico - A bordo del mezzo si trovavano quattro persone, tra cui un 17enne di origini cubane.
Suv sfreccia a 200 km/h, sfugge all'alt della Polizia, urta la Volante e si schianta: denunciato un 17enne - Il giovane cubano, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione, è stato accompagnato in una comunità per minori.
