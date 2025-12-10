Susy Scutto da Scampia al titolo mondiale di Judo | Tornerei a Napoli se ci fossero le strutture giuste

Susy Scutto, campionessa mondiale di judo originaria di Scampia, racconta il suo percorso e le ambizioni. Nonostante si alleni a Roma, manifesta il desiderio di tornare a Napoli, a condizione di trovare le strutture adeguate. La sua storia è un esempio di determinazione e passione per lo sport, che supera barriere e sfide personali.

Assunta Scutto, la campionessa mondiale di Judo che arriva da Scampia: "Mi alleno a Roma, ma se ci fossero le strutture giuste tornerei a Napoli. Prossimo obiettivo? Le Olimpiadi di Los Angeles". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Judo, Scutto show a Budapest: da Scampia al titolo mondiale - La campionessa di Scampia, classe 2002, è stata protagonista di una giornata di grazia e ha regalato all’Italia ... Riporta napoli.repubblica.it