Susy Scutto da Scampia al titolo mondiale di Judo | Tornerei a Napoli se ci fossero le strutture giuste
Susy Scutto, campionessa mondiale di judo originaria di Scampia, racconta il suo percorso e le ambizioni. Nonostante si alleni a Roma, manifesta il desiderio di tornare a Napoli, a condizione di trovare le strutture adeguate. La sua storia è un esempio di determinazione e passione per lo sport, che supera barriere e sfide personali.
Assunta Scutto, la campionessa mondiale di Judo che arriva da Scampia: "Mi alleno a Roma, ma se ci fossero le strutture giuste tornerei a Napoli. Prossimo obiettivo? Le Olimpiadi di Los Angeles". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Judo, Scutto show a Budapest: da Scampia al titolo mondiale - La campionessa di Scampia, classe 2002, è stata protagonista di una giornata di grazia e ha regalato all’Italia ... Riporta napoli.repubblica.it
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it