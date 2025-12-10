Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO

A dicembre 2025/26 saranno effettuate le nomine di supplenza per i docenti tramite le GPS, con pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il 31 agosto. L'articolo fornisce un quadro delle procedure e delle tempistiche relative alle nomine, con particolare attenzione ai docenti confermati sui posti di sostegno, secondo quanto previsto dal DM.

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): tutto quello che devi sapere! Le GPS sono lo strumento principale con cui il Ministero assegna le supplenze ai docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Se sogni di insegnare o di ottenere un incarico sta - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 Vai su X

Supplenze scolastiche 2025/26: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme - 2025/26, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Secondo orizzontescuola.it