Supplenze docenti 2025 26 | ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO

Le supplenze per l'anno scolastico 2025/26 rappresentano una sfida, con alcune GPS esaurite e altri posti ancora disponibili. In questo articolo, vengono analizzati i punti in cui le graduatorie provinciali sono esaurite e le modalità di assegnazione delle supplenze, evidenziando le procedure e le alternative adottate per garantire l'inizio regolare delle lezioni.

Supplenze docenti anno scolastico 202526: GPS esaurite e posti disponibili. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. Ultima spiaggia l'interpello previsto dall'OM n. 882024 e già ampiamente utilizzato nello scorso anno scolastico. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

