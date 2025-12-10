Supplenze 2025 26 | ancora interpelli alla ricerca di docenti

Per l'anno scolastico 2025/26, le supplenze saranno gestite attraverso la procedura di interpello, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze. Restano quindi in atto delle procedure di ricerca di docenti per coprire le supplenze residue.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze 202526: ancora interpelli alla ricerca di docenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole - aggiornamento di giovedì 4 dicembre - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0Y - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 Vai su X

Supplenze scolastiche 2025/26: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme - 2025/26, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. orizzontescuola.it scrive