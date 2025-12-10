Supernova più antica | James Webb riscrive la storia a 730 milioni di anni dal Big Bang

Il telescopio spaziale James Webb ha individuato la supernova più antica mai osservata, risalente a circa 730 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove prospettive sulla formazione delle prime stelle e sull’evoluzione dell’universo, riscrivendo la nostra comprensione delle origini cosmiche.

La supernova più antica mai documentata nella storia dell'umanità è stata finalmente svelata, e ancora una volta il merito va all'occhio infrarosso più potente di cui disponiamo: il telescopio spaziale James Webb (JWST). In una collaborazione internazionale che ha coinvolto le agenzie NASA, ESA e CSA, gli astronomi hanno confermato l'origine di un lampo di luce superluminoso, retrodatando un evento catastrofico a quando l'Universo era appena un neonato cosmico di 730 milioni di anni. Questa scoperta non solo infrange il precedente record, fermo a 1,8 miliardi di anni, ma apre una finestra inedita sulla morte delle prime stelle massicce, offrendo dati cruciali sulla composizione chimica e l'evoluzione delle galassie primordiali.