Supergirl | Woman of Tomorrow | Il trailer è in arrivo ecco il poster
Il mondo di Supergirl si prepara a tornare sul grande schermo con
Il trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow è in arrivo, ma intanto è tempo di godersi il poster ufficiale. Il regista & co-CEO di DC Studios " James Gunn " ha postato via social nei giorni scorsi un aggiornamento riguardante il lancio del trailer del prossimo cinecomic DC dedicato a Supergirl. In aggiunta, quest'oggi ha svelato il poster ufficiale del film che offre un nuovo sguardo a Milly Alcock nei panni – in questo caso costume – di Kara Zor-El aka Supergirl. Ebbene, il trailer sarà diffuso questa settimana! Teaser trailer this week. #Supergirl pic.twitter.comR9a44CwIPr — James Gunn (@JamesGunn) December 7, 2025 Cosa Sappiamo del Film Supergirl: Woman of Tomorrow.
Milly alcock mostra il costume di supergirl nelle immagini più belle - Zazoom Social News
Milly alcock supergirl e jason momoa lobo | il trailer del DCU sorprende - Zazoom Social News
Supergirl: Woman of Tomorrow shares first teaser trailer - On July 16, Gunn posted the official Supergirl: Woman of Tomorrow poster featuring Alcock. Lo riporta msn.com
Why SUPERGIRL Dropped Its “WOMAN OF TOMORROW” Subtitle May Have Been Right Under Our Noses All Along - Turns out, one of the main reasons for DC Studios dropping the subtitle might have been staring right at us all along. Scrive comicbookmovie.com
Scoprite la nuova teoria dei fan sul repentino cambio di titolo ufficiale di Supergirl, originariamente presentato come Supergirl: Woman of Tomorrow. https://cinema.everyeye.it/notizie/supergirl-fan-capito-perche-film-non-sottotitolo-woman-of-tomorrow-84709 Vai su Facebook
TRAJE OFICIAL DA SUPERGIRL REVELADO NA CCXP 25 Confira em primeira mão o traje da Supergirl, original e usado no filme, diretamente daqui do stand da @wbpictures_br na #CCXP25 #WarnerNaCCXP #SupergirlFilme Vai su X
