Supergirl | Woman of Tomorrow | Il trailer è in arrivo ecco il poster

Il mondo di Supergirl si prepara a tornare sul grande schermo con

Il trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow è in arrivo, ma intanto è tempo di godersi il poster ufficiale. Il regista & co-CEO di DC Studios “ James Gunn ” ha postato via social nei giorni scorsi un aggiornamento riguardante il lancio del trailer del prossimo cinecomic DC dedicato a Supergirl. In aggiunta, quest’oggi ha svelato il poster ufficiale del film che offre un nuovo sguardo a Milly Alcock nei panni – in questo caso costume – di Kara Zor-El aka Supergirl. Ebbene, il trailer sarà diffuso questa settimana! Teaser trailer this week. #Supergirl pic.twitter.comR9a44CwIPr — James Gunn (@JamesGunn) December 7, 2025 Cosa Sappiamo del Film Supergirl: Woman of Tomorrow. 🔗 Leggi su Universalmovies.it