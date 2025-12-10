Superbonus la beffa per i cittadini | dovranno pagare il conto delle frodi

Il superbonus, misura che ha suscitato ampi dibattiti e controversie, sta per concludersi. Tuttavia, nonostante il termine dell'agevolazione, le questioni legate alle frodi e ai recuperi fiscali continuano a coinvolgere i cittadini, che potrebbero trovarsi a dover affrontare ancora spese e contenziosi con l'Agenzia delle Entrate.

