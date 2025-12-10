Super influenza in Uk | scuole a rischio lockdown e ospedali in tilt

Un'ondata di influenza sta colpendo il Regno Unito, provocando il rischio di lockdown nelle scuole e mettendo sotto pressione gli ospedali. Con tassi di malattia più elevati rispetto all'anno precedente, le autorità hanno reintrodotto misure di prevenzione simili a quelle adottate durante la pandemia di Covid per contenere la diffusione del virus.

(Adnkronos) – Un'ondata di casi di influenza ha colpito il Regno Unito. Alcune scuole hanno dovuto ripristinare le misure adottate per la pandemia di Covid per prevenire la diffusione del virus influenzale, poiché i tassi di malattie segnalate nelle scuole e in altri contesti educativi sono più alti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il giovane talento Moon | omaggio a Michelangeli - Zazoom Social News

Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Super influenza in Uk: scuole a rischio lockdown e ospedali in tilt - Londra in forte sofferenza, appello dei sanitari: 'Rinunciare alle feste di Natale in caso di tosse o starnuti' ... Secondo adnkronos.com

Iss, 'circolazione influenza resterà sostenuta, facilitata da riapertura scuole' - “L'incidenza delle sindromi simil influenzali si mantiene alta, spinta dai diversi virus circolanti in questo periodo. Riporta notizie.tiscali.it

POCHI MA BUONI! L’influenza ha spazzato via tanti di noi , ma il piccolo gruppo di superstiti non si è arreso! Abbiamo trascorso una giornata tecnica super produttiva, dedicata alla creazione di cartoline e pendagli a tema natalizio. ? Armati di colori Vai su Facebook