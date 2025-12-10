SumUp raggiunge 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale

SumUp, fintech leader nei pagamenti digitali, ha raggiunto importanti traguardi a livello globale, con oltre 1,5 milioni di commercianti attivi e più di 1 miliardo di euro di depositi sul Conto Aziendale. Questi risultati testimoniano la crescita e il successo della piattaforma nel supportare le imprese nelle operazioni finanziarie quotidiane.

ROMA (ITALPRESS) – La fintech SumUp, specializzata nel settore dei pagamenti digitali, ha raggiunto 1,5 milioni di commercianti attivi a livello globale sulla propria soluzione Conto Aziendale, con oltre 1 miliardo di euro di depositi complessivi. A darne notizia è la stessa società in una nota. “Una crescita rapida, che coincide con un'espansione delle funzionalità accessibili sul Conto Aziendale, come il Versamento contanti e l'IBAN locale, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di partner finanziario per le imprese europee di tutte le dimensioni – spiega ancora la nota -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

SumUp raggiunge oltre 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale - – SumUp, fintech globale specializzata nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, raggiunge 1,5 milioni di commercianti attivi a livello ... Lo riporta askanews.it

SumUp supera il miliardo di depositi (e ora prepara la sfida alle banche italiane) - La fintech accelera sull'ecosistema finanziario: 1,5 milioni di commercianti si affidano al conto aziendale, spingendo la società ad espandere l'offerta con ... repubblica.it scrive