Sul nastro di partenza la Biennale di Vibo Valentia ; tre giorni in cui l’arte prende respiro

La Biennale di Vibo Valentia apre i battenti, offrendo un’occasione unica per immergersi in tre giorni di arte e creatività. Un evento che trasforma spazi e percezioni, celebrando la bellezza fragile e potente che nasce dall’ispirazione e dalla passione degli artisti, in un dialogo continuo tra luoghi e emozioni.

Vibo Valentia – Ci sono luoghi che, sembrano battere a un ritmo diverso, luoghi in cui la bellezza si posa sulle cose con la delicatezza di una foglia d'inverno, trasformandole. Dal 13 al 15 dicembre, il Valentianum di Vibo Valentia diventerà proprio questo: un cuore pulsante di arte, poesia e creatività. Nasce così la prima edizione della Biennale di Vibo Valentia, un evento giovane ma destinato – nelle intenzioni e nell'anima – a radicarsi nel territorio come un seme che promette fronde. L'alba della Biennale sarà il 13 dicembre, ad inaugurare la rassegna, alle 10:20, il Console dei Maestri del Lavoro della Calabria, Francesco Saverio Capria, affiancato dal Sindaco di Vibo Valentia e dall' Assessore alla Cultura Stefano Soriano, insieme all'organizzatrice di tutto l'evento la critica d'arte Sonia Demurtas.

