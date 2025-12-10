Sul bus senza biglietto 19enne si scaglia contro i carabinieri e li minaccia

Un giovane di 19 anni, scoperto senza biglietto su un autobus, ha reagito ferocemente durante il controllo, aggredendo e minacciando i carabinieri intervenuti. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, con il ragazzo che ha mostrato comportamenti violenti nei confronti delle forze dell'ordine.

Trovato senza biglietto sul bus si è scagliato contro i carabinieri durante il controllo, minacciandoli. E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Latina dove è stato arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 19 anni già noto alle forze di polizia.Nello specifico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

