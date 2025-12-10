Sui campi del Palabeach di Ancona

BrugnamiCarnevali (doppio femminile), BrugnamiMoresi (doppio misto) e BucarelliRessa (doppio maschile) vincono le finali dei Campionati Regionali Assoluti. Si sono svolti al Palabeach di Ancona i primi Campionati Regionali Assoluti di Beach Tennis, un evento storico per la disciplina nella regione che ha incoronato i nuovi campioni regionali nelle tre categorie. Nel doppio femminile Open, la coppia formata da Maria Chiara Brugnami e Manuela Carnevali (entrambe 4.NC) ha conquistato il titolo superando in finale Federica Alessandrini e Sabrina Sicura (4.NC) con il punteggio di 6-1, 7-5. Un match che ha visto le vincitrici imporsi con autorità nel primo set e gestire le difficoltà nel secondo parziale.

Sabato mattina targata 6.Giornata campionato King&Queen 2025.26 al @palabeachancona dove si è sceso in campo tutti insieme per sostenere l’ @airc.it … A trionfare i veterani Stefano Bellezza e Rolando Emili che la spuntano in finale contro Danilo Cop - facebook.com Vai su Facebook

