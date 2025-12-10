Suggestione Vaccari L’alternativa a sinistra

Suggestione Vaccari apre uno scenario di alternativa a sinistra nel panorama politico locale. Con il suo impegno per la pace e la riflessione strategica, si configura come possibile figura di rilievo nella corsa alla candidatura sindacale, offrendo una prospettiva diversa nel contesto del centrosinistra.

Se non fosse uno dei paladini della pace nel mondo con la sua Rondine, si potrebbe definire il quarto moschettiere del centrosinistra alle prese con la scelta di un candidato sindaco. Dopo Ceccarelli, Donati e Tenti, della partita potrebbe essere anche Franco Vaccari. Lo psicologo che trasforma il conflitto in dialogo, si trincera in un secco "". Ma la sensazione è che se il centrosinistra si presentasse alla Cittadella della Pace non troverebbe la porta sbarrata. Classe 1952, Vaccari è noto a livello internazionale come presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace. Cresciuto con una forte vocazione all'educazione e alla politica, Vaccari ha fondato l'organizzazione nel 1997 nel borgo sulle rive dell'Arno, accogliendo giovani provenienti da Paesi in conflitto per formarli al dialogo.