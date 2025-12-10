Sua figlia ha avuto un incidente Bergamo 92enne invalida truffata da un giovane

Una donna di 92 anni, invalida, è stata vittima di una truffa a Bergamo da parte di un giovane che le ha fatto credere di essere coinvolto in un incidente della figlia. L’uomo, individuato dai carabinieri, ha consegnato una fede in oro come “risarcimento” e ha ammesso parzialmente le responsabilità, scusandosi per il gesto.

IL CASO. L'anziana gli ha consegnato la fede in oro. Individuato dai carabinieri, ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità, scusandosi.

I carabinieri di Forio, in provincia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di obbligo di firma e divieto di dimora a Bergamo e provincia, nei confronti di un 26enne indagato per una truffa aggravata

