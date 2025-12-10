Su Noi Magazine il disagio giovanile e i dieci anni di UniVersoMe

Su Noi Magazine si approfondiscono il disagio giovanile e i dieci anni di UniVersoMe, il progetto che coinvolge le giovani generazioni. L'inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, in edizione settimanale dal 1996, continua a dedicarsi alle tematiche giovanili con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy e il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”.

Torna Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy – il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational – e del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L'appuntamento è il giovedì (fino al 18 maggio 2026) nell'edicola.

Esplode disagio giovanile. Sportelli in dieci scuole per l'ascolto dei bisogni - Il disagio giovanile è spesso forte e nelle scuole abbiamo registrato tante difficoltà. Lo riporta ilgiornale.it

Disagio giovanile, a Milano arriva WeMi: il progetto del Comune in dieci superiori per ascoltare gli studenti e offrire soluzioni - Tra i corridoi e le aule di dieci scuole superiori milanesi non più solo lezioni, ma spazi di ascolto, sostegno e socialità. Segnala leggo.it

