Su DAZN gratis la FIFA Intercontinental Cup 2025 in diretta con telecronaca italiana
Scopri come seguire gratuitamente su DAZN la FIFA Intercontinental Cup 2025 in diretta con telecronaca italiana. La piattaforma trasmette in chiaro la fase finale del torneo, offrendo agli appassionati un'occasione unica di vivere il calcio internazionale e conoscere il nuovo campione mondiale per club in una settimana ricca di emozioni e spettacolo.
La piattaforma porta in chiaro la fase decisiva del torneo FIFA, che eleggeranno il campione mondiale per club, in una settimana di calcio internazionale pensata per massimizzare accessibilità e spettacolo. DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l'Italia, le fasi finali della FIFA Intercontinent.
DAZN offrirà gratuitamente il Derby Ligure di Serie B l'8 dicembre 2025. Disponibile anche pacchetto promozionale Goal Pass per seguire altri campionati.
La differenza tra Shaquille O'Neal e Kevin Hart I sorteggi sono LIVE gratis su #DAZN #WorldCup2026
DAZN trasmetterà la FIFA Club World Cup gratis - DAZN firma un accordo storico con la FIFA per la trasmissione gratuita in esclusiva mondiale della FIFA Club World Cup 2025.
