Stupro metro Jonio la studentessa violentata è stata seguita sul treno?

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane studentessa di 23 anni è stata vittima di uno stupro nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, presso la fermata della metro Jonio a Roma. L’episodio ha suscitato grande sconcerto e timore tra i cittadini, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla possibilità che la vittima fosse seguita prima dell’aggressione.

Il terrore che ha gelato il sangue. Una studentessa di 23 anni stuprata a Roma, all’uscita della metro nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. La vittima avvicinata da tre soggetti, poi fuggiti tra le vie del quartiere. E un’indagine della procura, sulla base dell’inchiesta condotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

