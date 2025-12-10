Stupro alla metropolitana di Roma la studentessa violentata soccorsa da un'automobilista | Era sotto shock
Una studentessa di 23 anni è stata vittima di uno stupro alla metropolitana di Roma, presso la stazione di Jonio. Dopo l'aggressione, è stata soccorsa da un automobilista, rimasta sotto shock. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.
Dopo la violenza sessuale all'uscita della stazione di Jonio, la 23enne è stata soccorsa da un'automobilista. "Era in stato confusionale, mi ha raccontato subito tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stupro a Roma, tre uomini violentano una ragazza di 23 anni all’uscita della metropolitana - la Repubblica Vai su X
Ecco la prima del Tempo di oggi 1. Stupro choc all’uscita dalla metro 2. Entra, spaccia, ruba. 7 decreti di espulsione ma sta ancora qua... - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne stuprata da tre uomini all'uscita della metro - Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio della Metro, a Roma. msn.com scrive
“Le scene di baci e sesso sono terribili, tutti ti guardano. Una volta ho dovuto baciare una persona ... ilfattoquotidiano.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com