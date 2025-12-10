Stupro alla metropolitana di Roma la studentessa violentata soccorsa da un'automobilista | Era sotto shock

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa di 23 anni è stata vittima di uno stupro alla metropolitana di Roma, presso la stazione di Jonio. Dopo l'aggressione, è stata soccorsa da un automobilista, rimasta sotto shock. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Dopo la violenza sessuale all'uscita della stazione di Jonio, la 23enne è stata soccorsa da un'automobilista. "Era in stato confusionale, mi ha raccontato subito tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

